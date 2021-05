Violenza, il Comune di Agrigento dedica tre giornate d’ascolto

Durante la pandemia le violenze tra le mura di casa è aumentata in maniera esponenziale.

Il Comune di Agrigento, in sinergia con le associazioni “Telefono Aiuto” e “Gloria”, ha organizzato tre giornate, 11 maggio-11 giugno-12 luglio, per aprire le porte della biblioteca La Rocca e accogliere e ascoltare in una stanza anonima chi subisce violenza.

“Ci occuperemo non solo di violenza sulle donne, ma anche di omofobia e discriminazione di genere, ha detto l’assessore comunale Roberta Lala particolarmente attenta al fenomeno della violenza. Vogliamo essere presenti sul territorio perchè solo facendo sinergia si può vincere questa battaglia”.