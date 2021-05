Contromano sul viadotto Morandi: paura ad Agrigento

Momenti di paura nella giornata del primo maggio ad Agrigento. Un uomo, a bordo della sua Mercedes, ha percorso per circa due chilometri il viadotto Morandi contromano. Non si è capito bene se per una distrazione o perché alterato ma, in ogni caso, si è corso un rischio enorme. E non è la prima volta che si verificano episodi come quello avvenuto sabato scorso. Panico tra gli automobilisti che, marciando regolarmente, si sono visti arrivare l’automobile in controsenso. Sono stati loro a richiamare l’attenzione del conducente e rimetterlo sulla giusta via. Quest’ultimo, capendo di averla fatta grossa, è riuscito a fuggire senza conseguenze.

