In otto a fumare spinelli in garage: tutti sanzionati per violazione norme anticovid

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno sorpreso otto ragazzi, tutti di Montallegro, all’interno di un garage all’interno del quale avevano deciso di trascorrere la giornata dell’1 maggio. I militari dell’Arma, avvertiti in seguito a rumori e schiamazzi, sono intervenuti e hanno trovato gli otto – in violazione delle ormai note anticovid – assembrati nel magazzino. Tutti sono stati sanzionati con 400 euro e sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento quali assuntori in quanto trovati anche in possesso di alcuni spinelli.

