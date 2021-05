In vista delle prossime amministrative a Campobello la Lega si organizza

“La sezione della Lega di Campobello di Licata si è riunita ieri per riorganizzare le proprie attività in vista dell’apertura della nuova campagna di tesseramento 2021 del partito di Matteo Salvini”, dichiarano Salvatore Scibetta, responsabile cittadino, insieme ai componenti della sezione presenti, Roberto Gravotta, Giuseppe Alaimo, Giuseppe Montaperto, Anthony Bella, Maria Giovanna Termini e Salvatore Bella. “In accordo con tutti militanti, e con quanti erano assenti per motivi di lavoro, invitiamo la cittadinanza tutta, anche in ragione dei nuovi ingressi che hanno rafforzato il partito, ad aderire al nostro progetto politico e al lavoro del gruppo storico della città.

In questo momento l’interesse verso il nostro partito è molto forte e in vista del tesseramento intendiamo lanciare un messaggio inclusivo, nei confronti di professionisti, della società civile e di quanti vorranno aderire al progetto della Lega Salvini Premier a vantaggio della nostra comunità. L’intento è quello di crescere, radicarsi, e rafforzare la squadra esistente, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle amministrative del 2022.”