Torna in “campo” l’associazione volontari italiani del sangue a Campobello di Licata

Torna in “campo” l’associazione volontari italiani del sangue – Avis, autorevole e generoso il suo impegno nell’ambito della solidarietà sociale. A Campobello di Licata, Giornata della raccolta di sangue, in programma, domenica 7 maggio, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici, con inizio alle ore 8. Non cambia lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. In precedenza erano state incamerate 16 sacche di sangue e 1 pre-donazioni (idoneità a donare sangue).

Giovanni Blanda