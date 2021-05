Campobello di Licata, Piscina comunale: nominati direttore e coordinatori per la sicurezza

Il Comune di Campobello di Licata, con provvedimento della pubblica amministrazione, ha nominato il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale, struttura comunale chiusa per circa tre lustri. Designata direttore per la sicurezza dei lavori l’ingegnere Daniela Lumera (componente dell’Ufficio tecnico comunale), coordinatore, sempre per la sicurezza dei lavori, l’architetto Calogero Gramaglia (Utc).

Giovanni Blanda