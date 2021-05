Canicattì condivide l’iniziativa “ILLUMINIAMO LA FIBROMIALGIA”

Con D.S. n. 43/2021, il sindaco di Canicattì, avv. Ettore Di Ventura, ha concesso il patrocinio all’O.D.V. Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (A.I.S.F.) per l’iniziativa “ILLUMINIAMO LA FIBROMIALGIA – GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA, 12 MAGGIO 2021”, avendola ritenuta meritevole di condivisione.

Il patrocinio non comporta alcun onere a sostegno in quanto trattasi di adesione simbolica che prevede l’illuminazione con una luce viola di piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.

La nostra Città aderirà illuminando di viola il prospetto del Teatro Sociale dal 10 al 12 maggio prossimo ed esponendo all’ingresso dei cartelli esplicativi dell’iniziativa.