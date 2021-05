Canicattì, fino al 18 Maggio apertura della “Cappella Livatino Corbo”

fino al 18 maggio con la collaborazione delle Aggregazioni Laicali cittadine continua l’apertura della “Cappella Livatino Corbo” voluta dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicattì.

Il momento più importante che sarà vissuto, rispettando le precauzioni per evitare occasioni di contagio da Covid-2019, è fissato per domenica 9 maggio quando dalle 10 in coincidenza della celebrazione per la Batificazione del Giudice Livatino che sarà trasmessa in diretta da RAI 1 si realizzerà un momento spontaneo di preghiera all’interno del cimitero comunale di Canicattì.

L’apertura della “Cappella Livatino Corbo” sarà garantita anche in futuro.

In ogni caso com’è stato sinora grazie all’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” e ad un familiare sarà garantita, previa intesa, la visita a gruppi o privati cittadini che dovessero avere necessità particolari. Basta inoltrare dettagliata richiesta all’indirizzo di posta elettronica rosario.livatino@libero.it

Prosegue intanto la preparazione delle iniziative della “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta” dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” che quest’anno orientativamente si svolgerà dal 18 settembre al 3 ottobre tra Canicattì, Favara, Agrigento, Messina ed altre località d’Italia.

Di seguito il calendario delle aperture:

5/5 ore 10-12 e 16-18 S. Vincenzo

6/5 Gruppo Divina Misericordia

7/5 GAM

8/5 Gruppo Focolarini

9 maggio domenica dalle 9 alle 12 “AMICI DEL GIUDICE ROSARIO ANGELO LIVATINO” e dalle 10 in coincidenza della cerimonia di Beatificazione si seguirà la trasmissione in diretta su RAI 1 dell’evento presieduto dal Cardinale Francesco Semeraro

10/5 ore 10 – 12 e 16 – 18 CAV e gruppo neocatecumenale

11/5 ore 10 – 12 Az. Cattolica S. Domenico

ore 16 – 18 Gruppo Scout

12/5 ore 10 – 12 e 16 – 18 S. Vincenzo

13/5 Gruppo Rinnovamento nello Spirito

14/5 Gruppo Regina della Pace

15/5 Istituto Santa Famiglia

16/5 ore 10 – 12 Gruppo della Tenerezza

17/5 ore 10 – 12 e 16 – 18 OFS

18/5 ore 10 – 12 Azione Cattolica Chiesa Madre

ore 16 – 18 Gruppo Scout