Rischio trivelle nei mari della Sicilia, mozione all’Ars

Torna in Sicilia il rischio di veder tornare le trivelle nei mari e la vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia segnala anomalie che sarebbero contenute nel piano del Governo nazionale sulla transizione energetica.

Ora Attiva Sicilia chiede di proteggere il territorio siciliano dal rischio di trivellazioni per la ricerca d’idrocarburi che avrebbero pesanti ricadute sia dal punto di vista ambientale che riguardo il tessuto economico. Per questo il partito ha presentato una mozione con lo scopo, tra l’altro, di evidenziare le anomalie presenti nel Rapporto preliminare del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) elaborato dal ministero dello Sviluppo economico.

Il caso della zonizzazione delle aree marine

“Nel Piano – afferma Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia – ci sono diversi punti che non ci convincono perché non si parla in modo sufficiente di zonizzazione delle aree marine, c’è solamente una fotografia parziale dei vincoli ambientali delle aree interessate, non ci sono riferimenti ai vincoli di tutela storico-monumentale né all’analisi costi-benefici e manca un approfondimento sugli effetti ambientali delle attività ricerca d’idrocarburi con la tecnica dell’Air-Gun”.

La regione può inviare osservazioni al Pitesai

Fra l’altro, evidenzia Foti, “è imminente la scadenza dei termini per l’invio delle osservazioni al Piano e quindi risulta fondamentale prendere parte alle consultazioni per cercare di arginare qualsiasi atto che possa compromettere il territorio siciliano, sia dal punto di vista ambientale, sia riguardo il tessuto economico”. La mozione, infatti, serve per impegnare il governo regionale e, in particolare, l’assessorato regionale Territorio e ambiente a inviare, entro i termini prefissati, puntuali e opportune osservazioni al Pitesai.

