Artisti riuniti per Livatino: iniziativa per il 9 maggio

Il 9 Maggio è una data particolare per tutti gli italiani. È il giorno dell’uccisione di Aldo Moro e della uccisione di Peppino Impastato.

È il giorno del monito di Papa Wojtyla alla Valle dei Templi, del “convertitevi” rivolto ai mafiosi da Giovanni Paolo II.

E non è un caso che si sia scelta la stessa data, proprio il 9 Maggio e proprio Agrigento, per celebrare la beatificazione del giudice Rosario Livatino, “martire della giustizia”, ucciso dalla mafia il 21 Settembre del 1990.



Per questa occasione così importante per il territorio del canicattinese e della provincia di Agrigento, una occasione non solo di religiosità, ma civile e sociale, molti artisti provenienti dai luoghi dove ha vissuto il giovane giudice, hanno realizzato un video di una canzone, per testimoniare con la loro presenza, il rinnovato impegno al proseguimento di quei valori profondi di giustizia, legalità e passione per la propria terra che Rosario ha lasciato.



Il video sarà trasmesso in anteprima assoluta proprio il 9 Maggio sui principali canali social e digitali.



Solamente amore (Canzone per Livatino)

– Artisti Riuniti –



Musica e parole di Cesare Lo Leggio



Ideazione e riprese video di Fulvio Caruana

Audio e arrangiamenti di Pierangelo Carvello



ARTISTI RIUNITI

Carmelo Borzellino -Flicorno

Armando Cacciato -Voce

Angelo Calà -Cori

Totò Cani – Basso

Pierangelo Carvello -pianoforte

Salvo Caruso -voce

Pierfrancesco Fazio -voce

Vincenzo Insalaca -percussioni

Salvatore La Carrubba -voce

Alice Lo Curto -voce

Cesare Lo Leggio -voce e chitarra

Salvatore Nocera Bracco -voce

