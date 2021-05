Campobello di Licata, bonificata la statale 123 in contrada Favarotta

Dichiarazione del sindaco di Campobello di Licata: “A seguito nostra segnalazione, ieri è stato eseguito un sopralluogo congiunto con l’ing. Cusumano dell’Anas per verificare come procedere alla bonifica del relitto stradale sulla S.S. 123 Km 20+200 (contrada Favarotta).

L’Anas prima possibile effettuerà la bonifica del luogo e provvederà a chiudere lo stesso al fine di evitare di buttare da parte degli incivili i rifiuti come eternit ed altro.

Anas, inoltre, ha dato la disponibilità a consegnarci in comodato d’uso gratuito delle videocamere da installare lungo le strade statali e negli svincoli per reprimere l’abbandono dei rifiuti da parte di persone che di sicuro non possono definirsi civili.”

