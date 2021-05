Campobello di Licata: precisazione del Gruppo Storico provinciale Lega ” il sig. Giuseppe Alaimo non era presente alla riunione del 3 maggio”

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte del Sig. Giuseppe Alaimo, finalizzata a smentire la sua presenza alla riunione del 3 maggio tenutasi da una sezione della lega di Campobello di cui lo stesso Alaimo non ne fa parte. Questo a smentita di un comunicato che questa testata aveva ricevuto e pubblicato .

Ad onore del vero è doveroso chiarire alla popolazione, che i soggetti della sezione di Campobello di Licata riunitisi giorno 3 maggio 2021, del direttivo della sezione non fanno parte, ma soprattutto in codesto comune non esistono militanti del partito ed i soggetti non presenti all’incontro, lo sono stati per scelta e non per impegni di lavoro.In particolare si sottolinea la non veridicità nella dichiarazione della presenza del sig. Alaimo Giuseppe, soggettocomponente del direttivo provinciale “Gruppo Storico”, che non riconosce facente parte la su citata sezione.Ci preme inoltre evidenziare che da statuto Lega Salvini Premier, le sezioni devono essere autorizzate e controfirmate dal commissario regionale e i soggetti facenti parte non devono avere legami di parenteladi 1°g.Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si chiede la rettifica delle mendaci dichiarazioni.Gruppo Storico provinciale Lega