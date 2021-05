Cocaina, eroina e marijuana in casa: due arresti a Canicattì

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, insieme agli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, hanno arrestato due cittadino extracomunitari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo alcune perquisizioni avvenute all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 100 grammi di droga tra tra marjuana, cocaina, eroina e hashish. Lo stupefacente era suddiviso in oltre 70 dosi pronte per lo spaccio . Inoltre venivano sequestrati anche la somma di € 1000 euro e due bilancini di precisione. Invero i cittadini extracomunitari avevano tentato di sottrarsi alla perquisizione, barricandosi nel sottotetto della loro abitazione, occultando il materiale in una intercapedine dello stesso locale, ma venivano bloccati dal personale operante.

Lo Z.W. è stato segnalato altresì per il reato di clandestinità, non risultando il suo ingresso nel territorio nazionale, mentre il B.F.B. per non avere ottemperato al Decreto di espulsione emesso nell’anno 2020 dal Prefetto di Agrigento. I due arrestati venivano condotti presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, Paola Vetro, e dopo la convalida dell’arresto venivano sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora