Furto di energia elettrica, arrestata intera famiglia

Ancora furti di energia a Favara. Quattro persone sono state arrestate, e una quinta denunciata. Agli arresti domiciliari sono finiti una casalinga di 60 anni, e tre figli di 37, 34, e 28 anni. Denunciato il marito della donna, un pensionato di 67 anni.

Dopo un controllo effettuato da parte dei Carabinieri della locale Tenenza , in collaborazione con il personale della società “Enel distribuzione s.p.a.” di Agrigento, veniva fuori che la famiglia favarese, alimentava il villino diviso in varie proprietà in via della Rinascita, allacciandosi alla rete elettrica pubblica. Tutti devono rispondere del reato di furto aggravato di energia elettrica.