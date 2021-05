L’artista Totò Nocera Bracco responsabile area Teatro della “Strada degli scrittori”

Salvatore Nocera Bracco – attore, musicista, scrittore, medico e artista – è il nuovo responsabile dell’area Teatro della “Strada degli scrittori”. Un incarico che rafforza il rapporto tra l’associazione culturale diretta dal giornalista e scrittore Felice Cavallaro e il mondo del Teatro. L’artista siciliano, infatti, farà parte, in rappresentanza della “Strada degli scrittori”, di diverse iniziative teatrali promosse in collaborazione con l’associazione, e, tra queste, della commissione di valutazione del concorso teatrale indetto a Caltanissetta dal Parco letterario dedicato a Rosso di San Secondo.

“E’ un onore far parte della squadra della ‘Strada’ – commenta Salvatore Nocera Bracco – non solo per l’alto profilo delle iniziative culturali promosse, ma perché mi dà la possibilità di esprimermi in un settore che amo restando nel territorio dove vivo. La nostra terra ha grandi potenzialità e spetta a tutti noi dare il proprio contributo”.

Salvatore Nocera Bracco ha pubblicato diversi libri e, come attore, ha partecipato a numerosi film tra cui “L’ora legale” di Ficarra e Picone e “La scomparsa di Patò” di Rocco Mortelliti, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, girato diversi anni fa tra Naro, Canicattì e Agrigento. Stretto il suo rapporto artistico con il palcoscenico del teatro “Pirandello” di Agrigento e il mondo della scuola.