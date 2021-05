Trenta percettori reddito cittadinanza a lavoro per il Comune di Sambuca

Verde pubblico, decoro urbano, spazzamento e manutenzione degli immobili di proprietà del comune.Trenta percettori del reddito di cittadinanza cominceranno già da domani a mettersi a lavoro a Sambuca con prestazioni utili per l’intera collettività. Si tratta di tre progetti che vedranno in totale trenta percettori del reddito lavorare per il Comune agrigentino. Lo ha comunicato il primo cittadino, Leo Ciaccio: “Finalmente, dopo tante difficoltà, siamo riusciti ad avviare tre progetti. Abbiamo lavorato in sinergia con il distretto socio-sanitario e con il centro per l’impiego. A tutti auguriamo buon lavoro.”

