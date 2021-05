Campobello di Licata, partenariato sportivo con il Comune

Al Comune sono pervenute richieste di partenariato per partecipare all’avviso pubblico per sostenere i progetti di sport societario, realizzati dall’associazionismo sportivo di base in favore di categorie protette vulnerabili e soggetti fragili. Queste le richieste presentate: Polisportiva Gladiator, Asd Campobello e Polisportiva Venere. Queste società sportive mirano a promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e recupero di soggetti fragili.

Il Comune, con provvedimento dirigenziale, ha determinato, inoltre, l’ impegno di spesa per le prestazioni di lavoro occasionale, per la somma di 5 mila euro, da imputare al capitolo di esercizio provvisorio 2021.

Giovanni Blanda