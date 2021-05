In auto con una mazza chiodata: una denuncia a Ravanusa

Gli agenti del commissariato di Licata, nel corso di un’attività di polizia di prevenzione e repressione dei reati, hanno denunciato un giovane del luogo trovato in possesso di una mazza in legno. In particolare, sull’autovettura, nella immediata disponibilità del conducente, gli agenti operanti rinvenivano un bastone di cm 100 con degli spuntoni in ferro, di realizzazione artigianale, custodito tra lo sportello anteriore sinistro ed il sedile posteriore. In ordine al rinvenimento del bastone, il giovane non forniva alcuna motivazione. Pertanto, il bastone veniva posto sotto sequestro ed il giovane, a carico del quale sussistevano gravi indizi di colpevolezza, veniva deferito all’A.G. per le ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere.

