Licata, non si ferma all’alt della polizia: denunciato

Gli agenti del commissariato di Licata, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno denunciato un giovane del posto poiché non si è fermato ad un posto di blocco e, per sfuggire all’alt, aveva eseguito pericolose manovre che avevano messo in grave pericolo l’incolumità di agenti e passanti. La pattuglia del commissariato, dopo un breve inseguimento per il centro cittadino, riusciva tuttavia a rilevare i numeri di targa del mezzo e da un accertamento alla banca dati, risaliva celermente al proprietario. Il giovane, pertanto, rintracciato prima negava l’accaduto, ma subito dopo, sentendosi scoperto, confessava. Veniva deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di resistenza a P.U. e veniva contravvenzionato per le numerose violazioni al codice della Strada

loading..