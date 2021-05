Un nuovo coordinatore per “Unità Siciliana-LeApi”, è il prof di Unipa Pietro Busetta

Unità Siciliana –LeApi della provincia di Palermo sarà guidata da Pietro Busetta, professore ordinario di Statistica economica dell’Università di Palermo e consigliere di amministrazione della Svimez, su indicazione di Andrea Piraino, presidente del movimento.

Le prima parole di Busetta

“L’esigenza che la Sicilia e il Sud prendano coscienza delle proprie possibilità è fondamentale perché il Paese ha deciso ormai da 160 anni di considerarli una colonia. Dipenderà soltanto da noi se riusciremo a non essere più cittadini di serie B, con una sanità, una scuola e una mobilità da terzo mondo”. Queste le prima parole di Busetta da coordinatore del movimento indipendentista siciliano. Secondo il professore dell’Unipa, “l‘Italia meridionale deve rivestire il ruolo di piattaforma logistica del Mediterraneo, attraverso l’alta velocità che arrivi fino a Gela e il Ponte sullo Stretto, finalmente costruito, che deve perdere il nome di Penelope per assumere quello di Ulisse”.

Il Mezzogiorno Federato

“L’adesione di Pietro Busetta a Unità Siciliana-Le Api rappresenta un’importante occasione per dare profondità tecnica e spessore organizzativo alla passione politica che ha dato vita al movimento, – commenta Salvo Fleres, segretario nazionale di Unità Siciliana-LeApi – nel momento in cui i suoi più importanti temi di fondo stanno contribuendo a dare vita in tutto il paese a Mezzogiorno Federato.”

loading..