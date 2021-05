Campobello di Licata, verso l’avvio dei cantieri di lavoro per disoccupati

Si va verso l’avvio dei cantieri di lavoro per disoccupati a Campobello di Licata. Il Comune ha proceduto alla selezione di un istruttore da nominare del cantiere di lavoro per disoccupati “3 tratti di marciapiede lungo il prolungamento di via Vittorio Veneto”. E’ stato designato il tecnico Stefano Montana, di Ravanusa. L’ente, inoltre, ha determinato la fornitura di materiali, noli e trasporti per due cantieri di lavoro “3 tratti di marciapiedi di via Vittorio Veneto”, per l’importo euro 16.531,79, e il cantiere “Regia trazzera”, per la somma di euro 39.656,60.

Giovanni Blanda