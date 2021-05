Percepiva reddito di cittadinanza senza averne diritto, scatta segnalazione

Un componente della sua famiglia lavorava in nero ma percepiva ugualmente il reddito di cittadinanza. Per questo motivo una donnadi 44 anni, è stata segnalata dalla Guardia di Finanza di Piazza Armerina.

Le indagini, frutto della sinergia tra le due forze di polizia, coordinate dal procuratore della Repubblica di Enna, Massimo Palmieri e dal sostituto procuratore, Stefania Leonforte, hanno quindi portato alla segnalazione della donna per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Appostamenti per accertare i fatti

Per settimane le forze di polizia hanno posto in essere puntuali servizi di appostamento. I risultati, incrociati con i dati presenti nelle diverse banche dati nazionali, hanno permesso di accertare la responsabilità dell’indagata che ha attestato il falso al fine di percepire indebitamente il beneficio economico.

Lavoro in nero

Risultava che nel nucleo familiare del richiedente vi fosse una persona che regolarmente svolgeva attività lavorativa in nero, senza averne indicato tale condizione nella dichiarazione sostitutiva unica.

Avviata procedura per recupero somme

Al termine delle operazioni gli inquirenti hanno pure avviato la procedura per il recupero della somma percepita non dovuta. Continuano, infine, ulteriori approfondimenti su altre persone.