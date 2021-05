Al porto a pescare e fuori orario: sanzionati empedoclini

Proseguono i controlli anticovid predisposti dal Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. A Porto Empedocle,nella serata di ieri, gli uomini del Commissariato Frontiera, notavano più persone intente a pescare. Dai controlli emergeva che tra i soggetti vi erano persone già sanzionate per la normativa anti covid e pertanto venivano ulteriormente sanzionate poiché trovate a circolare oltre l’orario consentito. Durante un altro controllo, un cittadino favarese veniva trovato a circolare sul Lungomare Pirandello e poiché non dava alcuna giustificazione circa la sua presenza in un comune diverso dal proprio di residenza, veniva anch’egli sanzionato.

