Assembramenti e senza mascherine: 8 multe ad Agrigento

Sono otto le sanzioni elevate nel pomeriggio di ieri dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, agli ordini del commissario capo Manuel Montana, per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Otto tra giovani e meno giovani sorpresi in via Atenea, in pieno centro, sorpresi a violare le prescrizioni per evitare il contagio: assembramenti, mancato distanziamento sociale, con mascherine abbassata o addirittura senza. Tutti sono stati multati con una sanzione amministrativa di 400 euro.

loading..