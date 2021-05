Campobello di Licata, il Comune affida servizi

Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli interventi urgenti di: elettricista su immobili comunali. Servizio affidato alla ditta “Impianti elettrici La Greca”, per 5 mila euro; servizi idraulici su immobili del Comune. Interventi affidati alla ditta “Idro Expert”, per 5 mila euro. Con altra determina dirigenziale, inoltre, l’acquisto di gel igienizzanti per mani, dalla ditta “Hintegral Chem”, per affrontare l’emergenza covid-19, per 463 euro.

Giovanni Blanda