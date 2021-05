Da Caltanissetta a Licata per fare la spesa: sanzionato

Nel territorio licatese gli uomini del locale Commissariato di Polizia hanno durante un controllo del territorio hanno identificato un cittadino della provincia nissena che asseriva di essersi recato in territorio licatese per un supermercato in cui avrebbe risparmiato. Essendo tal esercizio commerciale presente in territorio nisseno e a distanza inferiore dal luogo di residenza del soggetto, veniva sanzionato secondo la vigente normativa.

I controlli della Polizia di Stato sono finalizzati al rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Covid-19, e proseguiranno, in ambito cittadino e nei comuni della provincia, anche nei prossimi giorni, soprattutto in vista del prossimo fine settimana.