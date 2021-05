Scappa da uscita sicurezza supermercato con carrello pieno, arrestato 23enne

I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato un 23enne di Catania per tentato furto aggravato. L’uomo aveva fatto incetta di superalcolici e prodotti costosi in un supermercato e poi tentato la fuga, col carrello pieno, da un’uscita di emergenza.

Ma ha non è andata come sperava. Ha trovato i carabinieri avvertiti dal personale di vigilanza che avevano notato lo strano comportamento dell’uomo. La merce rubata, per un valore di 1.500 euro, è stata restituita al proprietario. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

I fatti

Il giovane aveva preso di mira il supermercato Decò in Contrada Rovettazzo di Riposto all’interno del centro commerciale Conforama, pertanto, con l’intento di far man bassa di ogni genere di merce disposta sugli scaffali ma soprattutto di costosi superalcolici, si era munito di un carrello che aveva provveduto a riempire di merce.

Ormai esaurito lo spazio disponibile il giovane ha quindi forzato la porta di sicurezza dei locali, provocando però l’immediata reazione del personale di vigilanza che, comunque, si era già avveduto del suo strano comportamento ed aveva già avvisato i carabinieri.

