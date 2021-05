Agrigento, stop alla vendita di bottiglie in vetro fino al 30 giugno

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato un’ordinanza con cui viene fatto divieto agli esercenti commerciali di vendere -per asporto – bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro fino al 30 giugno. Due i motivi alla base del provvedimento firmato dal primo cittadino: sicurezza urbana e decoro.

Spesso si sono registrati gravi episodi tra i giovani trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità. Tale provvedimento viene adottato anche per cercare di migliorare il decoro urbano. Nelle ultime settimane, soprattutto nella zona di San Leone, sono stati registrati diversi episodi di abbandono di bottiglie e bicchieri in vetro per la strada.

