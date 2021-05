Controlli anti-covid: chiusi due locali a San Leone

La Squadra Amministrativa della Polizia di Agrigento, nel corso di mirati servizi disposti dal Questore Rosa Maria Iraci, ha eseguito la chiusura di due locali nel quartiere balneare di San Leone nel pomeriggio dell’8 maggio. Nella circostanza riscontrava che i titolari di due attività commerciali non assicuravano lo svolgimento in condizioni di sicurezza. Nella circostanza riscontrava che i titolari di due attività commerciali non assicuravano lo svolgimento in condizioni di sicurezza.

Nello specifico all’interno di un bar, nonostante il cartello di affluenza massima, posto all’esterno del locale, riportasse il numero di 6 persone, il titolare ne consentiva l’accesso a 21 (ventuno) avventori, in violazione alle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 in “Area Arancione” e pertanto si procedeva ad elevare il verbale di contestazione di illecito amministrativo in violazine della vigente normativa ed applicata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di giorni 3.

Nella stessa serata, sempre in quella località balneare, effettuava un secondo controllo presso un’altro esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante pizzeria) e riscontrava che il titolare non ottemperava a porre all’ingresso del locale pubblico il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno e che nella circostanza erano presenti di 18 avventori. Al titolare veniva contestato l’illecito amministrativo ed applicata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di giorni 3.