Livatino, Cardinali e Vescovi visitano cappella Beato a Canicattì

Il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, si e’ recato nel pomeriggio a Canicatti’ a far visita alla cappella del Beato Rosario Livatino dove riposa assieme ai genitori ed ai nonni paterni e materni. Sua Eminenza era accompagnato dagli episcopi di Agrigento e da alcuni curiali assieme al sindaco di Canicatti’, Ettore Di Ventura.

Il presule in rappresentanza di Papa Francesco, che ha autorizzato la beatificazione del giudice Livatino, dopo un momento di preghiera all’interno della “Cappella Livatino Corbo” ha poi fatto visita alla tomba del presidente Antonino e Stefano Saetta nello stesso cimitero.

loading..