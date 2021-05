Michele Placido lavora ad una fiction sul giudice Livatino

L’attore e regista Michele Placido torna in tv con una nuova fiction sul giudice Rosario Livatino.

“Ho un compito bello, mi dà entusiasmo e mi sento onorato di poter fare una serie televisiva sulla figura straordinaria di Rosario Livatino, figura eccezionale che ha dato l’esempio su cosa vuol dire essere un magistrato in quei tempi che sono stati memorabili per la storia della mafia”, dice lo stesso Placido, giunto ad Agrigento per partecipare alla cerimonia di beatificazione del giudice Rosario Livatino.

il regista Placido ha incontrato il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, al quale ha presentato il progetto televisivo.

“Farò delle ricerche, starò qui a lavorare per circa un anno alla fiction, continua Placido. Il set sarà Agrigento, perché è qui che sono cresciuto culturalmente grazie a Pirandello; accanto ad un gigante della cultura entra un gigante della magistratura, e Agrigento si deve assumere una grande responsabilità, quella di una provincia siciliana che deve fare un grande salto di qualità”.

Nel progetto, che sarà prodotto da Rai Fiction, tra gli sceneggiatori anche il regista favarese Toni Trupia.

https://www.youtube.com/watch?v=6VinqJqv3vU