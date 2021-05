Porto Empedocle, nuovo assessore allo sport nella giunta Carmina

New entry nella giunta Carmina. La sindaca questa mattina in una diretta sui social ha nominato il nuovo assessore allo Sport della città di Porto Empedocle; Si tratta di Marzia Filippazzo.

“Si tratta della prima donna che ricopre questo ruolo, sottolinea la sindaca Carmina. Nomina che arriva con l’apertura del nuovo campo sportivo e con l’arrivo dell’estate.”

“Sono onorata per essere stata scelta dal Sindaco Ida Carmina, dichiara il neo assessore Filippazzo. Pochi giorni fa è venuto a mancare mio nonno anche lui è stato Assessore dello sport negli 80 , mi ha lasciato un grande vuoto ma adesso anche un grande ruolo . Non sono una politica ma sono una sportiva 360gradi. So che il mandato volge al termine , ma sfrutterò al meglio tutto il tempo a disposizione“, ha concluso.