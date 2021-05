Prevenzione oncologica, al via collaborazione tra Airc e Crocerossine d’Italia

L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini ed istituzioni al sostegno per la ricerca per la lotta contro il cancro. È partita con questo auspicio la collaborazione a Palermo tra la Fondazione Airc, Associazione Italiana Ricerca Cancro, e l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, grazie al protocollo di intesa firmato tra le responsabili territoriali, Niny De Nicola ed Anna di Marzo.

Divulgazione di temi inerenti la prevenzione oncologica e la tutela della salute, attività di informazione e formazione su stili di vita sani ed eventi di raccolta fondi, tra le attività che impegneranno la Fondazione e l’Associazione, con il comune intento di sostenere progetti di ricerca contro il cancro.

Niny De Nicola, consigliera Airc comitato Sicilia per Palermo, spiega le motivazioni per aver stipulato con le Crocerossine d’Italia questo accordo, certa che sarà proficuo per entrambe le associazioni che operano nello stesso tenitorio.

“Insieme alla responsabile Anna di Marzo, amica attiva ed operosa – ha sottolineato – cercheremo di sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni al sostegno della ricerca per la lotta contro il cancro, inoltre avvieremo percorsi di formazione ed informazione su cambiamenti sostanziali a favore dall’ambiente e su stili di vita corretti e sostenibili”.

Sarà un impegno importante

A queste parole, fanno eco quelle di Anna di Marzo: “Sono soddisfatta ed entusiasta per l’iniziativa, oltre che grata alla responsabile Airc di Palermo, Signora Niny De Nicola, per avere accolto la proposta di collaborazione. Sono certa che per l’Associazione sarà un impegno importante ma anche una grande opportunità per essere presenti sul territorio in modo operativo al fianco di Airc, che da decenni si spende con successo nella campagna di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica, a sostegno della ricerca per la cura del cancro”.