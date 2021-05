Campobello di Licata, Istanze per disabili gravi

Il Comune di Campobello di Licata – come Castrofilippo, Naro, Racalmuto, Ravanusa, Grotte e Camastra -, comunica alla cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande destinate ai disabili gravi, relative all’accesso del beneficio di misure assistenziali a mezzo erogazioni di servizi territoriali. I diretti interessati o loro familiari o rappresentanti legali, possono presentare apposita istanza di accesso al beneficio entro il 31 Maggio 2021, su apposito modello ritirabile presso gli Uffici Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune. L’accesso al beneficio sarà subordinato alla sottoscrizione del “Patto di Servizio” con individuazione degli interventi personalizzati da realizzare nell’interesse del disabile grave. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali, Campobello di Licata. Ne da notizia l’assessore Calogera Termini.

Giovanni Blanda