Canicattì, Comitato 2021: aspettando gli ispettori

Questo Comitato Civico 2021 ha condiviso con molto entusiasmo la posizione di codesto Assessorato nei confronti del Comune di Canicattì in particolare nella richiesta di chiarimenti inerenti alcune problematica tecnico-amministrative.

L’intervento è stato salutato da tutti i Cittadini e della Stampa come un momento di svolta nei rapporti inter-relazionali con la popolazione e della loro espressione democratica che sono i Comitati Civici.

E’ stato condivisa la posizione di tassatività scaturita dall’avere fissato una data precisa per la trasmissione dei chiarimenti, tutto , fino a quel punto, straordinario, perché mai successo prima.

Però oggi aleggia l’ombra della delusione, infatti dopo una prima risposta che aveva il sapore del fumus, non sembra che il Comune abbia fornito alcun chiarimento. Pertanto tutti in Città ci poniamo la domanda: era seria la comunicazione dell’invio di un ispettore o solo un modo per perdere tempo ?

Pertanto si chiede a codesto Assessorato di dare una risposta.