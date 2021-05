Confedercontribuenti, il nuovo direttivo provinciale

La Confedercontribuenti si struttura sulla Provincia di Agrigento. Il referente Provinciale sarà il giovane riberese Calogero Spallino. L’attuale Presidente di questa Confederazione, Carmelo Finocchiaro, insieme ad Ettore Minniti (Responsabile della sezione di Confedercontribuenti per gli operatori del Turismo, della Ricettività e dei Pubblici Esercizi, dello Sport e della Cultura), hanno individuato nella figura di Calogero Spallino, e del direttivo da lui formato, il punto di partenza per la crescita e l’attivismo di questa Confederazione nella provincia agrigentina.

Questo il nuovo organigramma: per Sciacca, l’ex consigliere comunale Salvatore Accurso Maria Monte; per Ribera, Paolo Gullo e Selene Campo; per Caltabellotta, la studentessa Antonella Colletti. Anche su Agrigento, Canicattì e Favara si attendono nel breve nuovi ingressi su altrettanti settori occupazionali.

Spallino collabora già da mesi con questa Confederazione Nazionale cui compito primario è quello di tutelare le imprese e, più in generale, i contribuenti italiani. Afferma Spallino: “ La tutela delle imprese e dei lavoratori deve essere considerata come fondamentale in un territorio nel quale il numero delle ditte individuali, che rappresentano quasi 4/5 del sistema imprenditoriale agrigentino, occupano la settima posizione più alta in campo nazionale, per non parlare del fatto che la stessa popolazione giovanile pare oggi particolarmente interessata a dar vita a nuove attività imprenditoriali. Sono grato, in particolare a Carmelo Finocchiaro ed Ettore Minniti, oltre che alla Confederazione tutta, per l’opportunità concessaci. Scegliere di strutturarsi su un territorio vasto puntando su una fascia più giovane (rispetto ai consuetudinari standard italiani) non è un opzione così scontata. Questa per me e per coloro che hanno scelto di aderire sulla nostra Provincia, persone che ritengo personalmente molto valide e preparate, è una grande dimostrazione di fiducia, ancor di più se tale fiducia deriva da figure professionali preparatissime e di riferimento nel settore dei contribuenti e delle imprese. Sono altrettanto felice di comunicare l’attuale composizione del direttivo, costituito da “giovani” specializzati in determinati settori lavorativi, che hanno vissuto in prima persona le difficoltà di questa emergenza pandemica.”