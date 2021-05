Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia in programma domani 12 maggio, AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV promuove su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”.

L’evento, attraverso l’illuminazione di piazze e monumenti si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.

a CANICATTÌ :

– La facciata del teatro sociale nelle sere del 10, 11 e 12 maggio sarà illuminata.

Il comune di Canicatti ha ancora una volta dimostrato sensibilità verso i pazienti fibromialgici aderendo all’iniziativa.

Mercoledì 12 20.30 pazienti, volontari AISF e rappresentanti comunale s incontreranno davanti al teatro per consegnare al sindaco una targa di ringraziamento per avere ILLUMINATO la fibromialgia.