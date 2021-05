Palma di Montechiaro, Castellino affida la città al beato Livatino

Palma di Montechiaro comune da cui partirono alcuni dei killer di Rosario Livatino e’ stata “affidata” dal sindaco Stefano Castellino al beato vittima della mafia. Lo ha fatto in maniera solenne con un intervento pubblico diffuso agli organi di stampa e postato su diversi profili social personali e riconducibili all’ente locale.

“Questa decisione – ha affermato – sia come atto di profonda e convinta dedizione al Beato Rosario Livatino sia come giusta invocazione dell’intercessione del Giudice Beato sia come estremo atto riparatore dato che di Palma di Montechiaro sono originari alcuni mandanti ed esecutori del terribile agguato del 21 settembre 1990″. Gia’ nel passato la municipalita’ di Palma di Montechiaro si era gemellata con le associazioni “Tecnopolis” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” in occasione delle iniziative in ricordo del giudice