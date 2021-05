Scommesse illegali a Raffadali: condannato 31enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto la condanna a sei mesi di reclusone nei confronti di un trentunenne di Raffadali con l’accusa di aver raccolto scommesse online illegali all’interno della sua sala giochi. La condanna arriva dopo che l’uomo era stato denunciato dai carabinieri a margine di un controllo nell’attività commerciale dove era emersa una raccolta di scommesse sportive accettate in Italia e all’estero per conto del bookmaker maltese Gammabet, non riconosciuta dai monopoli italiani. L’accusa, rappresentata dal pm Manuela Sajeva, chiedeva la condanna a quattro mesi di reclusione.

loading..