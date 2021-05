Adeguamento antincendio scuole di Sciacca

Il primo progetto riguarda “Opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio della centrale termina a servizio della scuola primaria e dell’infanzia Loreto” per un importo di 70 mila euro.

Il secondo progetto riguarda “l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’istituto scolastico del primo circolo Fazello di Via Licata” per un importo di quasi 63 mila euro.

Il Comune di Sciacca – si legge nelle delibere – è stato inserito nella graduatoria del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.