“Basta chiusure nel weekend”: protesta al centro commerciale di Agrigento

Tutti i centri commerciali d’Italia protestano contro le chiusure nei fine settimana. Anche ad Agrigento, al Centro Commerciale Città dei Templi, saracinesche abbassate alle 11 in segno di protesta in tutti i punti vendita, fermatisi per alcuni minuti.

Un’iniziativa, promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, per richiedere l’immediata revoca delle misure restrittive, che impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi da più di sei mesi (sono esclusi solo farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabaccherie). Coinvolti 30mila negozi e supermercati.