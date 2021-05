Campobello di Licata aderisce alla giornata mondiale della fibromialgia

Il Comune di Campobello di Licata ha aderito all’iniziativa ““Illuminiamo la fibromialgia” per la Giornata Mondiale della Fibromialgia, prevista il 12 maggio e promossa su tutto il territorio nazionale dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF).

La fibromialgia è una sindrome non riconosciuta e spesso trascurata, caratterizzata da un dolore cronico muscolo scheletrico e da invalidante stanchezza oltre che da una serie infinita di altri sintomi che rendono la vita di chi ne è affetto impossibile, e colpisce in Italia oltre 3 milioni di persone.

L’iniziativa ha lo scopo di richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni alle condizioni di chi è affetto dalla sindrome e dei familiari, la fibromialgia incide pesantemente sulla vita relazionale e lavorativa delle persone che ne sono affette

Dalla sera dell’11 maggio fino a tutto il 12, la facciata del comune sarà illuminata di viola, colore scelto dall’AISF per caratterizzare l’iniziativa.

loading..