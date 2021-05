Canicattì, sigilli ai beni di un esponente della Stidda che era stato fatto condannare da Rosario Livatino

Sigilli ai beni di un esponente della Stidda che era stato fatto condannare da Rosario Livatino. Immobili e conti correnti per 400 mila euro, sequestrati da personale della Divisione Polizia Anticrimine, Sezione Misure di Prevenzione patrimoniali della questura di Agrigento, ai fratelli Antonio e Giuseppe Maira, di 65 e 71 anni.Si tratta di immobili situati a Canicatti’ e Caltanissetta e depositi bancari. Lo scorso gennaio il giudice Zammuto ha disposto nei loro confronti condanne (4 anni e 8 mesi per Antonio e 5 anni per Giuseppe Maira) per usura ed estorsione.

Dei due fratelli, Antonio e’ stato personaggio di primo piano nel panorama criminale della provincia agrigentina, in quanto continguo gia’ negli anni ’80 alla Stidda, subendo diverse condanne, tra cui quella piu’ pesante inflittagli con la pubblica accusa sostenuta dall’allora giovane magistrato Rosario Livatino, proclamato Beato la scorsa domenica.