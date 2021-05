Delia, attivo centro di assistenza alla prenotazione dei vaccini

La Croce Rossa Italiana di Sommatino, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Delia, comunica l’attivazione di un centro di assistenza alla prenotazione dei vaccini anti covid19 presso il palazzo municipale di Delia. Tutti coloro avessero difficoltà nell’utilizzo della piattaforma informatica di prenotazione, possono rivolgersi a questo centro tutti i mercoledì dalle ore 16 alle ore 19. È necessario portare con sé la tessera sanitaria, l’eventuale certificazione dell’esenzione per patologia e un indirizzo mail attivo. “Vista la positiva esperienza che abbiamo avuto a Sommatino, abbiamo pensato che sarebbe stato utile offrire questo servizio anche presso il comune di Delia”- annuncia Danilo Cosentino, referente dell’Unità territoriale CRI di Sommatino – insieme al nostro presidente, Nicolò Piave, ne abbiamo quindi parlato con il sindaco Bancheri e l’assessore Alessi, che da subito si sono mostrati entusiasti e ci hanno messo a disposizione tutto ciò di cui avevamo bisogno… è nella nostra mission aiutare i vulnerabili, senza distinzione di nessun tipo, in questo caso di un comune vicino… Auspichiamo che questa sia solo l’inizio di una duratura e fattiva collaborazione”.

