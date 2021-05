Non aveva più notizie dell’anziana zia: 86enne in prognosi riservata

Non aveva più notizie della zia 86enne e così il nipote, un uomo di 48 anni, ha deciso di recarsi alla stazione dei carabinieri di San Giovanni Gemini per segnalare l’accaduto. Immediatamente i militari si sono recati presso l’abitazione della donna, che vive da sola, riuscendo ad entrare dalla finestra del terzo piano. Una volta dentro i carabinieri hanno trovato l’anziana per terra, colta da malore e in gravi condizioni. La donna è stata trasferita all’ospedale di Agrigento dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

