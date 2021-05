Pentola d’acqua bollente su bimbo: ustionato

Un bambino di cinque anni è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo dopo essersi rovesciato, per cause ancora in corso di accertamento, una pentola con dell’acqua bollente. Il bimbo non sarebbe in pericolo. E’ stata la madre a dare l’allarme al 112. Il fatto è successo nel pomeriggio nel quartiere di Monserato, ad Agrigento. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118, e da Caltanissetta è stato fatto arrivare l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino. Il bambino, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato trasferito al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Civico” di Palermo.

