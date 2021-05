Viabilità interna, aggiudicata gara per la manutenzione ordinaria e pronto intervento

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi lavori di manutenzione ordinaria sulla rete viaria di sua competenza. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio ha aggiudicato infatti la gara d’appalto per la manutenzione ordinaria e pronto intervento, lavori finanziati con fondi di bilancio dell’Ente che saranno effettuati nell’arco di 365 giorni lavorativi e continui dalla data della consegna dei lavori sulla base delle relazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Nicotra Costruzioni Srl (avv) – Consorzio Stabile Costruendo (Ausiliaria) con sede a Favara, che ha offerto il ribasso o del 19,845% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 560.000,00 più Iva (compresi 16.800,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Seconda in graduatoria l’impresa Consorzio Stabile Aduno srl con sede a Pedara (CT). L’accordo quadro consentirà l’esecuzione di varie tipologie di interventi sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. I lavori inizieranno dopo le verifiche tecniche da parte del Settore Infrastrutture Stradali e la stipula del contratto d’appalto. Continua dunque l’impegno del Libero Consorzio per il miglioramento delle condizioni generali della viabilità interna, per la quale è stato previsto un ulteriore incremento dei fondi in bilancio.