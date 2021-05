Alla casa-museo Sciascia le riprese di “Argos” dedicato allo scrittore

“Argos”, un cortometraggio dedicato a Sciascia, scritto e diretto dal regista Fabio Bagnasco, girato tra Palermo e Racalmuto dalla Scuola del Cinema “Piano Focale”



Un cortometraggio ispirato alla vita e alle opere di Leonardo Sciascia, girato tra Palermo e Racalmuto, inserito nell’ambito di un vasto progetto della Scuola di Cinema “Piano Focale”.

Il corto è stato scritto ed è diretto da Fabio Bagnasco, regista palermitano impegnato in questi giorni nelle riprese di “Argos”.

E ieri, per tutta l’intera giornata, la troupe ha girato all’interno della casa di Racalmuto dove visse Leonardo Sciascia negli anni dell’infanzia e della giovinezza, recuperata e aperta al pubblico grazie a Pippo Di Falco, luogo suggestivo che restituisce gli ambienti di una casa che fu per Sciascia segreto laboratorio di lettura e scrittura fino alla fine degli anni Cinquanta.

Il corto, scritto e diretto da Bagnasco, in collaborazione con Filippa Gracioppo e Gaspare Buzzetta, racconta, dice il regista, “lo stupore perduto che non troviamo più nel tempo che ci vede diventare adulti e maturi. Tutto infatti ruota attrono al nome Candido, protagonista del romanzo di Sciascia, un semplice aggettivo che allude alla purezza”.

Il cortometraggio sarà presentato durante i mesi estivi anche a Racalmuto.