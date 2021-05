Amt di Catania assume 20 autisti, sindaco annuncia “concorso lampo”

E’ stato pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria, con procedura per soli titoli, da utilizzare per l’assunzione presso Amt Catania di 20 conducenti di autobus con profilo professionale di “Operatore di Esercizio”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il sindaco annuncia un concorso lampo.

Le assunzioni dopo il via libera del Comume

Lo scorso 18 febbraio il sindaco Salvo Pogliese aveva annunciato l’esito positivo del controllo analogo effettuato dall’Amministrazione Comunale e in particolare dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi, sulla proposta del consiglio di amministrazione della partecipata comunale del trasporto pubblico di assumere i nuovi autisti entro il 2021, obiettivo compatibile con la stabilità economica finanziaria del Comune e dell’Amt. “Sulla scorta della positiva esperienza del reclutamento dei 25 vigili urbani che abbiamo operato al Comune in appena cinque settimane con modalità digitale – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – anche questo per gli autisti dei mezzi di trasporto urbani, dovrà essere un “concorso lampo” tramite la stessa piattaforma informatica che abbiamo utilizzato al Comune, per soli titoli e dunque senza possibilità alcuna d’interferenze esterna, premiando il merito e la competenza”.

Pogliese assicura “massima trasparenza del concorso”

Massima trasparenza e criteri oggettivi di valutazione. Lo assicura il sindaco catanese dopo l’annuncio delle assunzioni degli autisti. “Offriamo una nuova opportunità di ricambio generazionale e una prospettiva occupazionale ai tanti giovani che potranno concorrere per trovare una dimensione lavorativa stabile”.

Un concorso veloce e assunzioni subito

Il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia ha fatto sapere che la procedura di espletamento del concorso sarà “rapidissima, in modo da stilare già a metà giugno una graduatoria a cui l’azienda del trasporto pubblico potrà attingere anche negli anni successivi, per reclutare altri autisti, in possesso della patente D e della Carta di Qualificazione dei Conducenti, documenti obbligatori per l’autotrasporto delle persone”.

Come accedere al concorso

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica presente nel sito all’indirizzo https://amtct.iscrizioneconcorsi.it e seguendo le istruzioni contestualmente fornite dalla procedura. Al massimo in 30 giorni, ma l’obiettivo è anticipare, dal termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, la Commissione esaminatrice elaborerà, sulla base dei titoli dichiarati nelle domande di partecipazione on-line regolarmente presentate, la graduatoria dei candidati in ordine di punteggio conseguito, attraverso l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione delle esperienze e dei titoli di studio e/o frequenza dei corsi di lingua e/o informatici dichiarati.