Campobello di Licata, conferimento e ritiro dei contenitori in ‘pet’ provenienti dalla frazione degli imballaggi in plastica

Affidamento della convenzione al consorzio ‘Coripet’, per il conferimento e ritiro dei contenitori in ‘pet’ provenienti dalla frazione degli imballaggi in plastica della raccolta differenziata. Atto a sindaco, segretario generale e servizi municipali. Il Comune ha nominato, altresì, la commissione per la gara per l’affidamento, mediante la procedura del Mercato elettronico Pubblica amministrazione, del servizio di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti soliti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, frazione biodegradabile (umido), fino a dicembre 2021. I nominativi: Salvatore Cutaia, Calogero Gramaglia e Giachino Giuseppe Gentile.

Giovanni Blanda